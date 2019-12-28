На Гавайях спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета

28 декабря 2019 04:16 (UTC+04:00)

Спасатели обнаружили обломки вертолета, пропавшего в районе острова Кауаи в американском штате Гавайи. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на полицейское управление Кауаи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, вертолет упал в районе национального парка Коук, неподалеку от каньона Ваймеа в северо-западной части острова. "Мы подключили дополнительные ресурсы, поиск выживших продолжается", - приводит Reuters заявление полиции. О судьбе пилота и шести пассажиров не сообщается.

Вертолет, на борту которого находились семь человек, пропал во время полета над побережьем Напали острова Кауаи на Гавайях в четверг вечером. Береговая охрана США задействовала в поисково-спасательной операции вертолет, катер и другие ресурсы.

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