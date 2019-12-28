Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии

28 декабря 2019 07:21 (UTC+04:00)

Кардиолог из Университета Нью-Йорка утверждает, что компания Apple использует его запатентованный метод отслеживания сердцебиения, и намерен получить за это компенсацию, сообщает агентство Блумберг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Доктор Джозеф Визел, который преподает в нью-йоркской медицинской школе, в пятницу подал иск против технологического гиганта в федеральный суд в Бруклине", - пишет агентство.

Визел утверждает, что часы Apple, которые благодаря датчику на обратной стороне могут следить за сердцебиением и сообщать о нерегулярном пульсе, нарушают его запатентованный метод обнаружения нерегулярного ритма сердца. По его словам, его открытие было "новаторством" в обнаружении фибрилляции предсердий - одного из видов нарушения сердечного ритма - благодаря слежению за "нерегулярным ритмом пульса при последовательных временных интервалах".

Кардиолог сообщил, что впервые связался с компанией в сентябре 2017 года, предоставив Apple детальную информацию о своем патенте. "Apple отказалась сотрудничать по доброй воле, чтобы можно было избежать этого иска", - говорится в заявлении Визела. Теперь он намерен отсудить у компании компенсацию за нарушение авторских прав, а кроме этого, добиться запрета на использование его открытия без разрешения.

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