Федеральное авиационное управление США оштрафовало Lufthansa на $6,4 млн

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США назначило немецкой авиакомпании Lufthansa штраф в размере более $6,4 млн. Об этом в пятницу сообщается в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте ФАУ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Федеральное авиационное управление США назначает гражданский штраф в размере $6 428 000 авиаперевозчику Deutsche Lufthansa AG <...> за предположительное выполнение почти 900 рейсов, которые не соответствуют федеральным авиационным правилам", - говорится в пресс-релизе.

ФАУ сообщает, что Lufthansa осуществляла полеты в аэропорты Сан-Диего и Филадельфии и из них, несмотря на отсутствие разрешения американского регулятора. Иностранные авиакомпании могут использовать для своих регулярных рейсов только аэропорты, которые перечислены в эксплуатационных спецификациях ФАУ.

Федеральное авиационное управление США заявило, что после получения уведомления у Lufthansa есть 30 дней для ответа.

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