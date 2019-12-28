В США неизвестные открыли стрельбу по группе молодежи, снимавшей клип

Два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы на парковке около американского города Хьюстон во время съемок клипа. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в субботу шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

По предварительным данным, несколько мужчин снимали видеоклип, когда началась стрельба. Предполагается, что стрельбу открыли неизвестные на машинах.

"Мы теперь считаем, что число жертв стрельбы составляет по меньшей мере восемь. Группа латиноамериканцев (двадцатилетних) снимали видеоклип на парковке, когда неизвестные подозреваемые проезжали мимо и открыли огонь по группе", - говорится в сообщении шерифа в Twitter.

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