В США неизвестные открыли стрельбу по группе молодежи, снимавшей клип

28 декабря 2019 11:50 (UTC+04:00)

Два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы на парковке около американского города Хьюстон во время съемок клипа. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в субботу шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

По предварительным данным, несколько мужчин снимали видеоклип, когда началась стрельба. Предполагается, что стрельбу открыли неизвестные на машинах.

"Мы теперь считаем, что число жертв стрельбы составляет по меньшей мере восемь. Группа латиноамериканцев (двадцатилетних) снимали видеоклип на парковке, когда неизвестные подозреваемые проезжали мимо и открыли огонь по группе", - говорится в сообщении шерифа в Twitter.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Байден подтвердил, что не намерен давать показания в рамках процедуры импичмента Трампа
США 08:59
Федеральное авиационное управление США оштрафовало Lufthansa на $6,4 млн
США 08:17
Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
США 07:21
Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
США 06:35
На Гавайях спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета
США 04:16
Пентагон подтвердил гибель одного гражданского на военной базе в Ираке
США 03:41
Лента новостей
Названы кандидаты на должности первых вице-президентов АН Азербайджана
Общество 13:35
В Афганистане сообщили о гибели десяти военных при атаке боевиков
Другие страны 13:35
В ноябре в Турции сократилось число грузоперевозок туркменскими грузовиками
Турция 13:30
В ноябре в Турции выросло число грузоперевозок узбекскими грузовиками
В мире 13:24
Рамиз Мехтиев: Деятельность Академии наук необходимо перестроить
Общество 13:24
Самые неожиданные открытия 2019 года
Интересное 13:23
Экспорт фруктов и овощей из Азербайджана увеличился на 9%
Бизнес 13:10
Казахстанская Air Astana бесплатно перевезет родственников пассажиров потерпевшего крушение Bek Air
Транспорт 13:08
Гран При Азербайджана берёт курс на экологию
Общество 13:06