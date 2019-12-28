Нефтесервисные компании США планируют сокращение расходов

28 декабря 2019 16:01 (UTC+04:00)

В американском нефтесервисном секторе продолжается спад активности, и в 2020 г. больше компаний скорее намерены снизить свои затраты, нежели увеличить их.

Об этом свидетельствуют результаты обзора за IV квартал 2019 г., проведенного Федеральным резервным банком Далласа, передает Trend со ссылкой на Вести.

Деловая активность в нефтесервисном секторе США в последнем квартале 2019 г. продолжила ухудшаться, показатель составил -22,1 пункта. Данное значение ниже показателя за III квартал 2019 г., когда значение деловой активности в данном сегменте энергетической отрасли США составило -21,8 пункта.

В ФРБ Далласа также отметили, что "большинство компонентов индекса говорят об ухудшении условий" в нефтесервисном секторе.

По данным обзора, 41% от нефтесервисных компаний США намерены сократить капитальные затраты в 2020 г. 25% фирм собираются сохранить расходы на прежнем уровне, 26% планируют небольшое увеличение затрат. При этом лишь 8% нефтесервисных фирм собираются существенно увеличить свои капитальные затраты в 2020 г.

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