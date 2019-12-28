В Луизиане пять человек погибли при крушении самолета (Обновлено)

28 декабря 2019 21:41 (UTC+04:00)

Небольшой самолет потерпел крушение в городе Лафайте, штат Луизиана, пять человек погибли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал KLFY.

"Начальник пожарной охраны Лафайета Роберт Бенуа подтвердил, что это был самолет, который вмещает до восьми пассажиров. Пять человек погибли, есть один выживший", - передает ТВ.

Кроме того, в больницу были доставлены три человека, находившиеся на земле во время авиакатастрофы.

21:24 (GMT+4) Легкомоторный самолет потерпел крушение вблизи города Лафайетт (штат Луизиана), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в субботу телеканал Fox News, на его борту находились предположительно шесть человек.

По данным телеканала, инцидент произошел в 09:22 по местному времени. Самолет рухнул на автомобильную парковку около магазина торговой сети Walmart, удалившись от аэропорта не более чем на 1,5 км.

Fox News указывает, что в данный момент информации о жертвах не поступало, однако местная радиостанция KPEL утверждает, что в результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере пять человек. На месте крушения работают спасатели и полицейские.

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