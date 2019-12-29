Байден объяснил свое нежелание давать показания по импичменту Трампу

Кандидат в президенты США Джо Байден объяснил свое нежелание давать показания в рамках импичмента Дональду Трампу тем, что у республиканцев нет на это законных оснований, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я не собираюсь делать вид, что в повестках республиканцев есть какие-либо правовые основания для моих показаний по делу об импичменте. Этот импичмент касается поведения Трампа, а не моего", — написал Байден у себя в Twitter.

По его словам, повестки должны поступать в Белый дом, чтобы те объяснили ситуацию с Украиной, а не ему.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.