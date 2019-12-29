В Нью-Йорке грабители убили мужчину ради 1 доллара

В Нью-Йорке скончался 60-летний мужчина, на которого в канун католического Рождества напали грабители. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Рен ТВ, сообщает издание USA Today.

Инцидент произошел около 1:30 ночи. Хуан Фреснада вместе с приятелем шел по Третьей авеню, когда к ним подошли грабители и потребовали их имущество. Мужчины отказались это сделать, завязалась борьба.

В критическом состоянии Фреснада был доставлен в больницу, где и скончался.

По данным полиции, грабителям удалось отобрать у погибшего мужчины 1 доллар.

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