Полиция Нью-Йорка задержала нападавшего с ножом у синагоги

29 декабря 2019 11:49 (UTC+04:00)

Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в нападении с ножом у дома раввина, в результате которого пострадали пять человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета New York Times.

Ранее сообщалось, что нападение было совершено у синагоги.

Как сообщает газета, инцидент произошел около 22.00 по местному времени в доме хасидского раввина в пригороде Нью-Йорка Монси. Нападение произошло во время празднования Хануки. Неизвестный с ножом ворвался в дом раввина и атаковал собравшихся гостей, после чего сбежал.

Сообщается, что в настоящий момент полиция задержала подозреваемого. Ведется расследование инцидента.

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