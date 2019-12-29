США нанесли удары по пяти объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии, заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлы" (KH) по иракским базам... военные США нанесли точечные оборонительные удары по пяти объектам KH в Ираке и Сирии", - говорится в распространённом заявлении Хоффмана.

В Пентагоне отметили, что эти удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить "атаки в будущем" против сил коалиции.

"Пять целей включают в себя три объекта KH в Ираке и два в Сирии. Этими объектами являются склады оружия и места командования и управления, которые KH использует для планирования и проведения атак на силы коалиции", - пояснил Хоффман.

США обвинили Иран в поставках вооружений Катаиб Хезболле.

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