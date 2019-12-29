В Техасе два человека погибли при стрельбе в церкви

Два человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в церкви в городе Уайт Сеттлмент в штате Техас, пишет местная газета Dallas Morning News со ссылкой на представителя медицинской компании MedStar Макары Трасти (Macara Trusty), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, один человек погиб на месте стрельбы, другой скончался по дороге в больницу.

Третий пострадавший был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии.

Как сообщает телеканал FOX 10 Phoenix, одним из погибших был сам стрелок.

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