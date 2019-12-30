В США самолет упал на жилой дом

Небольшой самолёт потерпел крушение в штате Мэриленд в США, упав на жилой дом, сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщают местные пожарные службы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как следует из сообщений пожарных в Twitter, инцидент произошёл во второй половине дня в воскресенье. На месте работают спасательные службы. Возникший пожар удалось потушить.

По данным местного телеканала WUSA9, о жертвах и пострадавших сообщений пока не поступало.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.