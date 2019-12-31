Советник Трампа заявил о намерении США не допустить отношения к ним "как к копилке"

31 декабря 2019 00:45 (UTC+04:00)

Власти США планируют в 2020 году провести консультации по торговым вопросам с представителями Великобритании, Вьетнама, а также Евросоюза. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала Fox News глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, администрации президента США Дональда Трампа ранее удалось добиться успеха в том, что касается решения спорных вопросов относительно торговли с Китаем, Южной Кореей, Японией, Мексикой и Канадой. "В 2020 году мы займемся Великобританией, Вьетнамом, Европой, другими странами", - добавил Наварро. Как отметил советник американского лидера, Вашингтон в рамках данных консультаций намерен "защищать интересы рабочих в США", а также "не допускать, чтобы к Америке относились как к копилке".

Трамп ранее неоднократно заявлял, что Вьетнам и ряд стран ЕС пользуются несправедливыми методами в торговле с США. Вашингтон и Лондон подчеркивали, что намерены заключить соглашение о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

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