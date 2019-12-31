Претендент на пост президента США Берни Сандерс оправился от инфаркта

Состояние здоровья 78-летнего сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, добивающегося выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, позволяет ему продолжать предвыборную кампанию и в случае победы на выборах исполнять обязанности президента США. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNBC со ссылкой на мнение трех врачей, оценивавших состояние здоровья Сандерса после перенесенной им в октябре операции по шунтированию артерии после инфаркта миокарда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В данный момент не вижу никаких причин, по которым он не мог бы продолжать предвыборную кампанию без всяких ограничений, - привела телекомпания мнение одного из трех врачей, кардиолога из Университета Вермонта Мартина Левинтера. - Я уверен, что в случае если он одержит победу на выборах, его запас жизненных сил позволит и психологически, и физически справляться с тяготами, связанными с пребыванием на посту президента".

Сенатор Сандерс перенес 8 октября инфаркт миокарда. На медосмотре выяснилось, что у него блокирована артерия и требуются два шунта. В марте он получил травму головы, и ему пришлось наложить около полудюжины швов на рану.

Согласно итогам общенационального опроса, проведенного 22-24 декабря журналом The Economist и исследовательской службой U-Gov, Сандерс, которого поддерживают 17% потенциальных избирателей-демократов, уступает по популярности лидеру предвыборной гонки - бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену, которого поддерживают 30% опрошенных, и сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которую поддерживают 19% участников опроса. Степень погрешности результатов оценивается в плюс-минус 2,9%.

Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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