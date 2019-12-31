Госдеп заявил, что США готовы отвечать "где угодно" на угрозы со стороны Ирана

31 декабря 2019 02:43 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты готовы отвечать "где угодно" на те действия Ирана, которые Вашингтон считает угрозой безопасности на Ближнем Востоке. С таким предупреждением выступил в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов сотрудник Госдепартамента США высокого ранга, комментируя удары Вашингтона по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Произошедшее показывает, что мы можем ответить не только в Ираке, мы можем ответить где угодно, где, как мы считаем, это имеет смысл для нас, а также для интересов и безопасности наших партнеров и союзников при нейтрализации данной угрозы региону", - заявил дипломат.

Его коллега, также принимавший участие в брифинге, утверждал, что только за последние два месяца в Ираке против американских интересов было совершено 11 вылазок, за которыми стоял Иран. "Мы не будем терпеть поведение такого рода, нападения на граждан и Вооруженные силы США или наших союзников", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства. В связи с этим он напомнил, что такую позицию публично уже обозначали президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео.

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