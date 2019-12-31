Госдеп заявил, что США готовы отвечать "где угодно" на угрозы со стороны Ирана

Соединенные Штаты готовы отвечать "где угодно" на те действия Ирана, которые Вашингтон считает угрозой безопасности на Ближнем Востоке. С таким предупреждением выступил в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов сотрудник Госдепартамента США высокого ранга, комментируя удары Вашингтона по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Произошедшее показывает, что мы можем ответить не только в Ираке, мы можем ответить где угодно, где, как мы считаем, это имеет смысл для нас, а также для интересов и безопасности наших партнеров и союзников при нейтрализации данной угрозы региону", - заявил дипломат.

Его коллега, также принимавший участие в брифинге, утверждал, что только за последние два месяца в Ираке против американских интересов было совершено 11 вылазок, за которыми стоял Иран. "Мы не будем терпеть поведение такого рода, нападения на граждан и Вооруженные силы США или наших союзников", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства. В связи с этим он напомнил, что такую позицию публично уже обозначали президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео.

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