В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет

31 декабря 2019 06:53 (UTC+04:00)

Бюро переписи населения США в понедельник опубликовало отчет, согласно которому в 2019 году в стране был зафиксирован самый низкий показатель темпов роста численности населения за последнее столетие. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Hill со ссылкой на отчет ведомства.

Согласно пресс-релизу Бюро переписи, в уходящем году число жителей США выросло примерно на 1,5 миллиона человек, что составляет менее половины процента. Таким образом, число американцев в 2019 году составило 328 миллионов человек.

Отмечается, что это самый низкий показатель темпов роста населения в США со времен Первой мировой войны.

Как сообщает газета, только в восьми штатах страны сохранился рост уровня рождаемости, в то время как в 42 штатах и столичном округе Колумбия в 2019 году рождаемость была ниже, чем в 2018 году. Согласно отчету ведомства, смертность превышает рождаемость в четырех штатах: Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт и Западная Вирджиния.

"Хотя естественный прирост является основной причиной роста численности населения США, он замедляется в течение последних пяти лет. Естественный прирост, или когда рождаемость превышает смертность, впервые за десятилетия опустился ниже одного миллиона человек в 2019 году", - заявляет демограф Бюро переписи населения США Сандра Джонсон.

Кроме того, замедлению темпов роста численности населения также способствовало снижение уровня международной миграции в США. В 2019 году уровень миграции в Соединенные Штаты сократился до 595 тысяч человек, что стало самым низким показателем за последнее десятилетие, в то время как в период с 2015 по 2016 года он превышал 1 миллион человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Госдеп заявил, что США готовы отвечать "где угодно" на угрозы со стороны Ирана
США 02:43
Претендент на пост президента США Берни Сандерс оправился от инфаркта
США 02:21
Посол США в Багдаде будет вызван в МИД в связи с американскими ударами в Ираке
Арабские страны 01:56
США пообещали продолжить вводить санкции против Ирана в 2020 году
США 30 декабря 21:29
Лавров заявил, что иранская ядерная сделка находится под угрозой развала
Ядерная программа 30 декабря 15:57
Американские интернет-пользователи сообщают о сбоях в работе Wikipedia
США 30 декабря 12:40
Лента новостей
Япония может обратиться к Ливану для продолжения суда над Гоном
Арабские страны 08:26
Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
Другие страны 08:07
В Китае распространяется неизвестная пневмония
Китай 07:49
Четверо погибли при обрушении туннеля в Китае
Китай 07:38
Ученые нашли в Лаосе следы крупного астероида, упавшего на Землю 780 тыс. лет назад
Другие страны 07:11
Глава Уругвая объявил ЧС в стране из-за растущего числа убийств женщин
Другие страны 06:37
Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
Европа 06:19
Начался прием документов для получения образования в Румынии
Общество 06:03
Microsoft полагает, что хакеры из КНДР похитили важные данные у ее клиентов в США
США 05:45