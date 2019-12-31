СМИ: американским военным запретили пользоваться TikTok

31 декабря 2019 09:16 (UTC+04:00)

Американская армия ввела для своих служащих запрет на использование приложения TikTok, которое власти США подозревают в похищении данных пользователей. Об этом в понедельник сообщил портал Military.com, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Оно [приложение TikTok] считается угрозой безопасности. Мы не разрешаем его использование на служебных телефонах", - приводит ресурс слова представителя американских ВС Робин Очоа. Решение было принято в связи с выпущенным 16 декабря Министерством обороны США предупреждением об опасности этой соцсети. По словам Очоа, военнослужащие могут продолжать пользоваться приложением на личных мобильных устройствах, однако и здесь армия рекомендует быть осторожными во избежание утечки информации.

TikTok - китайская социальная сеть, пользователи которой могут создавать и просматривать короткие развлекательные видеоролики. Как сообщает телеканал CNN, власти США подозревают, что власти КНР могут принудить TikTok к сотрудничеству с китайской разведкой. Руководство соцсети в ответ на эти обвинения возражает, что данные об ее американских пользователях хранятся в США и их раскрытие не регулируется китайским законодательством.

Ранее TikTok согласилась выплатить в США штраф в размере $5,7 млн для урегулирования дела о незаконном сборе информации о пользователях младше 13 лет, который якобы проводился в приложении.

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