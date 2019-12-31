США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

31 декабря 2019 22:58 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты направили для поддержки персонала американского посольства в Багдаде дополнительные силы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном во вторник заявлении главы Пентагона Марка Эспера.

"Мы предприняли соответствующие защитные действия для обеспечения безопасности американских граждан, военного и дипломатического персонала в этой стране, нашего права на самооборону. Мы направили дополнительные силы в поддержку [сотрудников] посольства, - отметил Эспер. - Как и все страны, мы исходим из того, что силы принимающей стороны будут содействовать в обеспечении безопасности нашего персонала. Призываем правительство Ирака выполнить свои соответствующие международные обязательства".

По словам министра, Пентагон тесно работает с Госдепартаментом по этому вопросу.

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