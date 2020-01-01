Трамп обсудил с и.о. премьера Ирака необходимость защиты объектов США

1 января 2020 00:56 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с и.о. премьер-министра Ирака Аделем Абдель Махди подчеркнул необходимость защиты американского персонала и объектов на территории ближневосточной республики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Белого дома.

"Стороны обсудили вопросы региональной безопасности. Президент Трамп подчеркнул необходимость защиты персонала США и объектов", - информировали в пресс-службе.

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде проходит во вторник в знак протеста против атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Охрана посольства и полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. В результате пострадали около 20 человек.

США, по данным издания Military Times, уже разместили 100 морских пехотинцев для охраны посольства в Багдаде, в небе барражируют два вертолета Apache.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке
США 31 декабря 2019 22:58
Госдеп: Протестующие в Ираке не проникли в американское посольство
США 31 декабря 2019 21:56
Помпео провел переговоры с иракскими властями
Арабские страны 31 декабря 2019 19:37
Трамп анонсировал подписание первой части торговой сделки с Китаем
США 31 декабря 2019 19:10
Трамп обвинил Иран в организации штурма посольства США в Ираке
США 31 декабря 2019 17:13
Демонстранты в Багдаде требуют закрытия посольства США и вывода войск из Ирака
Арабские страны 31 декабря 2019 16:22
Лента новостей
Баку встретил 2020 год грандиозным фейерверком
Общество 01:00
Президент Ильхам Алиев: Все задачи, поставленные нами перед собой в начале 2019 года, успешно выполнены, Азербайджан успешно шел по пути развития (ВИДЕО)
Политика 00:08
WhatsApp перестанет работать на части устройств
В мире 31 декабря 2019 23:19
США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке
США 31 декабря 2019 22:58
На северо-западе Мексики перевернулся автобус
Другие страны 31 декабря 2019 22:29
Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Китай 31 декабря 2019 22:11
Госдеп: Протестующие в Ираке не проникли в американское посольство
США 31 декабря 2019 21:56
Восстановлено движение в направлении города на Бибиэйбатской дороге
Общество 31 декабря 2019 21:39
Индия планирует в 2020 году отправить на Луну посадочную миссию "Чандраян-3"
Другие страны 31 декабря 2019 21:18