Трамп вновь пригрозил последствиями Ирану за нападения на американцев

1 января 2020 02:45 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил последствиями Ирану, если кто-то из американцев в Ираке пострадает от нападений, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Иран понесет полную ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный какому-либо из наших объектов. Они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, а угроза. Счастливого нового года!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Пострадавших среди американских дипломатов не было. США обвинили в нападении власти Ирана, Тегеран это отрицает.

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