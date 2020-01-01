Помпео: США надеются, что власти КНДР выберут путь мира, а не войны

1 января 2020 04:16 (UTC+04:00)

Вашингтон в свете заявлений КНДР о готовности представить новое стратегическое вооружение рассчитывает, что Пхеньян не станет предпринимать шаги, которые могут привести к конфликту. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

Он выразил надежду на то, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын "изберет иной путь". "Мы надеемся, что он сделает верный выбор, что он выберет мир и процветание, а не конфликт и войну", - добавил Помпео.

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