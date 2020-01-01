США отправят около 750 военных на Ближний Восток

1 января 2020 05:20 (UTC+04:00)

США в ближайшее время отправят в связи с нападением на посольство в Багдаде около 750 военнослужащих в регион. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в размещенном в Twitter сообщении главы Пентагона Марка Эспера.

"Около 750 солдат будут незамедлительно размещены в регионе. Дополнительные силы также готовы к отправке в ближайшие несколько дней, - отметил Эспер. - Данное развертывание является надлежащей и предупреждающей мерой в ответ на растущую угрозу американскому персоналу и объектам, как это было сегодня [31 декабря 2019 года] в Багдаде".

"США будут защищать своих граждан и интересы, где бы те ни находились", - подчеркнул министр.

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