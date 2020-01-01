Трамп заявил, что переговоры по второй фазе сделки с Китаем будут доведены до конца

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в скором времени начнут переговоры по второй фазе торгового соглашения с КНР, которые будут доведены до конца. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщило агентство Reuters.

31 декабря Трамп сообщил, что подпишет соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января в Белом доме, после чего отправится в Пекин для согласования второй фазы соглашения.

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