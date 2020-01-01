Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп не хочет вступать в вооруженный конфликт с Ираном. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил во вторник вечером во Флориде.

"Хочу ли я этого? Нет. Я хочу, чтобы был мир. Я люблю мир", - цитирует агентство Reuters его ответ на вопрос о возможности военного сценария.

Трамп высказал мнение, что Иран также должен стремиться к миру "больше, чем кто-либо". "Так что я не предвижу, что это [конфликт] произойдет", - добавил глава американской администрации.

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