Спуск хрустального шара в Нью-Йорке ознаменовал начало Нового года на востоке США

Наступление 2020 года по времени Восточного побережья США ознаменовал во вторник традиционный спуск хрустального шара по шпилю на крыше одного из небоскребов у главной площади Нью-Йорка - Таймс-сквер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По оценкам организаторов, красочная церемония, которая проводится уже более 100 лет, привлекла около 1 млн жителей мегаполиса и туристов. По телевизору или в интернете за ней следили примерно 1 млрд человек из разных стран.

В течение более шести часов на площади продолжался новогодний концерт. На нем, в частности, выступили канадская актриса и певица Аланис Морисcетт, нью-йоркские группы X Ambassadors и Village People, американская кантри-исполнительница Лорен Элейна.

Центральным событием во время церемонии стал начавшийся за минуту до полуночи отсчет времени до наступления Нового года. Честь руководить им была предоставлена группе учителей и школьников из Нью-Йорка. Они являются активистами, выступающими за предотвращение изменения климата на планете. Они вместе с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио нажали кнопку, которая привела в движение хрустальный шар, являющийся в США одним из главных новогодних символов. За минуту до полуночи он начал медленно перемещаться вниз по шпилю высотного здания, достигнув нижней точки в тот момент, когда по местному времени наступил 2020 год.

Шар диаметром 3,6 м и массой 5,3 тонны, к которому было приковано основное внимание, традиционно изготовлен из почти 2,7 тыс. треугольников. Их сделали из хрусталя мастера ирландской компании Waterford Crystal. Этот символ Нового года в США каждый раз создают заново, изменяя порядок расположения хрустальных пластинок.

В этот раз грани сложились в орнамент под названием "Дар доброй воли". Этот узор должен напомнить об ананасах. Они, как полагают создатели украшения, символизируют гостеприимство и доброжелательность.

В предыдущие годы привилегии нажать на кнопку удостаивались, в частности, бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, член Верховного суда США Сона Сотомайор, экс-президент Билл Клинтон, поп-звезда Леди Гага, знаменитый боксер Мохаммед Али.

Первый раз праздник в центре нью-йоркского района Манхэттен массово отмечался в 1904 году и был приурочен к открытию штаб-квартиры газеты The New York Times. В честь издания один из небоскребов и сама площадь были переименованы. Во время первого празднования состоялся фейерверк, однако в 1907 году салюты в городе запретили, и газета стала встречать Новый год спуском гигантского шара со шпиля высотного здания.

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