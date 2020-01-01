Помпео отложил визит на Украину, в Беларусь и Казахстан из-за ситуации в Ираке

1 января 2020 22:12 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео из-за ситуации в Ираке, где у американского посольства в Багдаде прошла акция протеста, отложил поездку на Украину, в Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Госдепартамента США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь Помпео вынужден отложить визит на Украину, в Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с необходимостью пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке, а также обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке", - подчеркивается в документе.

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