Помпео резко осудил нападение на посольство США в Багдаде

2 января 2020 02:06 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди в максимально жестком ключе осудил нападение на посольство США в Багдаде 31 декабря, говорится в распространенном в четверг заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Государственный секретарь Майкл Помпео говорил сегодня с премьер-министром Ирака Аделем Абу аль-Махди и осудил самым жестким образом террористическую атаку на посольство США в Багдаде 31 декабря", - говорится в документе.

При этом Помпео отметил принятые властями Ирака меры и напомнил об их обязательстве защищать американскую дипмиссию, сказала Ортагус.

Во вторник протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". В среду митинг продолжился, и военнослужащие США в очередной раз применили слезоточивый газ против демонстрантов.

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