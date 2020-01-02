Адвокат Трампа готов дать показания в Сенате по делу об импичменте

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани выразил готовность дать показания в рамках разбирательства в Сенате относительно импичмента американского лидера. Об этом сообщил в среду телеканал ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как он отмечает, Джулиани в беседе с журналистами в поместье президента США Мар-а-Лаго во Флориде сказал: "Я бы дал показания". Адвокат также выразил готовность представлять интересы американского лидера на этом процессе.

Джулиани предположил, что обвинения можно было бы предъявить и политическим оппонентам Трампа, добивающимся его отстранения от власти. "Я бы с удовольствием занялся этим делом", - сказал адвокат.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.