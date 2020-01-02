Самолет-разведчик ВВС США совершил третий за неделю полет над Корейским полуостровом

Разведывательный самолет Boeing RC-135W ВВС США был замечен в четверг в небе над Республикой Корея. Об этом сообщает отслеживающий полеты военной техники сервис Aircraft Spots на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным сервиса, самолет летел на высоте около 31 тыс. футов (9,4 км), информация о точном месте и времени полета не приводится.

Это уже третий полет разведывательного самолета ВВС США над Корейским полуостровом за неделю. Кроме того, 31 декабря самолет-разведчик RC-135S совершил полет над южной частью территории японских островов.

ВВС США участили полеты разведывательной авиации в районе Корейского полуострова с ноября 2019 года после обострения отношений с КНДР, которая осуществила серию ракетных пусков. В декабре Пхеньян сообщил о проведении двух "важных испытаний" на космодроме Сохэ, не уточняя, что именно испытывалось на полигоне. Начальник Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что Пхеньян будет использовать их результаты для сдерживания ядерных угроз США. Зарубежные эксперты на основе анализа спутниковых снимков предположили, что были испытаны новые двигатели для межконтинентальных баллистических ракет или ракет космического назначения.

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