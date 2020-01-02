Госслужащих из США в Мексике предупредили об опасности из-за стрельбы

2 января 2020 12:20 (UTC+04:00)

Генеральное консульство США в приграничном мексиканском городе Нуэво Ларедо, штат Тамаулипас, рекомендовало американским госслужащим принять меры предосторожности из-за сообщений о стрельбе, сообщает в четверг Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Консульство получило сообщения о перестрелках в разных частях города Нуэво Ларедо. Госслужащим США рекомендовано найти укрытие", - говорится в сообщении на официальной странице представительства в Twitter.

В ноябре это американское консульство запретило сотрудникам покидать пределы представительства и ввело комендантский час в связи с участившимися актами насилия, в которых за несколько дней погибли восемь человек, включая одного военнослужащего.

Как отмечает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ, за текущую неделю в результате перестрелок в городе погибли три человека.

Штат Тамаулипас на восточном побережье Мексики является одним из ключевых регионов в системе наркотрафика, а также зоной, где неоднократно происходили массовые убийства в результате конфликтов наркокартелей. В настоящее время за территорию ведется борьба между тремя картелями.

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