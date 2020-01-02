Коалиция признала вину в гибели 1359 мирных жителей в Сирии и Ираке

2 января 2020 21:59 (UTC+04:00)

В Сирии и Ираке с 2014 года в результате ударов коалиции США по борьбе с группировкой "Исламское государство" погибли 1359 мирных жителей, говорится в заявлении коалиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В период с августа 2014 года по конец ноября 2019 года коалиция нанесла 34725 ударов. В течение этого периода, исходя из имеющейся информации, по оценкам командования, в результате действий коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость" были непреднамеренно убиты по меньшей мере 1359 гражданских лиц", - говорится в заявлении.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре 2018 года США объявили об уничтожении "халифата" ИГ и выводе своих войск из Сирии. Тем не менее в стране все еще остаются американские военные, активные боевые действия прекратились, но против террористов проводятся отдельные локальные операции.

Как сообщила коалиция в четверг, за время проведения операции, от ИГ были освобождены 110 тысяч квадратных километров территории, на которой проживают порядка 7,7 миллионов человек.

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