Трамп собрал в четвертом квартале $46 млн пожертвований избирателей

3 января 2020 01:05 (UTC+04:00)

Кандидаты в президенты США, включая действующего главу государства Дональда Трампа, обнародовали в четверг суммы пожертвований от избирателей за четвертый квартал 2019 года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Трамп лидирует, собрав 46 миллионов долларов, у демократов впереди Берни Сандерс с 34,5 миллиона долларов, а фаворит опросов среди демократов Джо Байден собрал в два раза меньше Трампа.

Всего Трамп собрал на свое переизбрание 143 миллиона долларов, 102 миллиона долларов еще не потрачены. Сборы последних трех месяцев оказались рекордно высокими для Трампа в нынешней предвыборной кампании на фоне процедуры импичмента, которую начали демократы в палате представителей.

"Это свидетельство широкой низовой поддержки и блестящего послужного списка достижений", - говорится в заявлении руководителя предвыборного штаба Трампа Брэда Парскейла.

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс собрал за последние три месяца 2019 года 34,5 миллиона долларов, что стало рекордом среди кандидатов-демократов. Всего за 2019 год Сандерс собрал 96 миллионов долларов, подтвердив свою репутацию наиболее сильного специалиста по сбору пожертвований среди демократов. При этом Сандерс отказывается брать пожертвования у крупных корпораций, чье влияние на экономику он намерен ограничить, и полагается на небольшие пожертвования. У Сандерса больше всего индивидуальных спонсоров — 1,3 миллиона.

Мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич собрал за четвертый квартал 24,7 миллиона долларов, оказавшись на третьем месте. Бывший вице-президент Джо Байден, который традиционно отличается не слишком высокими результатами по сбору средств, получил 22,7 миллиона долларов. Еще один ведущий кандидат, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, объявила на прошлой неделе, что получила 17 миллионов долларов в четвертом квартале.

Праймериз на президентских выборах стартуют в феврале, летом Республиканская и Демократическая партии выдвинут по одному кандидату в президенты, а сами президентские выборы пройдут 3 ноября.

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