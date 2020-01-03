США признали причастность к ракетному удару по аэропорту Багдада

США подтверждают, что это они нанесли в пятницу удары по "двум целям, связанным с Ираном" в Багдаде. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани был убит при ракетных ударах по аэропорту Багдада, сообщают телеканалы "Аль-Арабия", "Аль-Джазира" и Sky News.

Шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби", шутрмовавшее в середине недели посольство США в Багдаде, объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле в Багдаде. Среди погибших был замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство.

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