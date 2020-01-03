В Пентагоне ждут результат теста ДНК для подтверждения смерти лидера "Аль-Кудс"

Американское военное ведомство ожидает проведения ДНК экспертизы, чтобы подтвердить факт смерти командующего спецслужбы "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщил журнал "Ньюсуик" со ссылкой на источник в Пентагоне.

По информации телеканала "Аль-Арабия", два высокопоставленных военных находились в колонне автомобилей, по которым была нанесена серия ракетных ударов. Ранее представитель "Аль-Хашд аш-Шааби" информировал о том, что среди погибших пятеро были членами организации, еще двое - "гостями, прибывшими в багдадский аэропорт".

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