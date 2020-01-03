Байден назвал убийство Сулеймани эскалацией в опасном регионе

3 января 2020 08:40 (UTC+04:00)

Кандидат в президенты США, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате операции США в Ираке - это эскалация и без того опасной ситуации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ни один американец не станет оплакивать смерть Касема Сулеймани. Он заслуживал привлечения к правосудию за свои преступления против американских военных и тысяч невинных людей по всему региону. Он поддерживал террор и сеял хаос. Все это не отменяет того факта, что этот шаг - очень большая эскалация в и без того опасном регионе", - говорится в заявлении Байдена.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Гибель Сулеймани подтвердило также государственное телевидение Ирана.

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