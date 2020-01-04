Дисней побил рекорды по кассовым сборам по итогам 2019 года

4 января 2020 01:57 (UTC+04:00)

По итогам 2019 года студия Disney заработала кассовыми сборами по всему миру 11,1 миллиарда долларов, установив новый рекорд, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Суммарные сборы Disney и Foх составили 13,1 миллиарда долларов, из них 4, 3 миллиарда — в домашнем прокате и 8,8 миллиарда — в мировом.

Эксперты считают, что такие высокие показатели студии вряд ли удастся повторить в ближайшее время, поскольку они связаны с успехом шести фильмов: "Мстители: Финал", "Капитан Марвел", "История игрушек 4", "Король Льев", "Алладин", "Холодное сердце 2", каждый из которых принес более миллиарда долларов. Что касается девятого эпизода "Звездных войн", он, скорее всего, их догонит в 2020 году.

Disney добился таких результатов впервые за всю историю киноиндустрии. Предыдущий рекорд был установлен той же студией в 2016 году (7,6 миллиарда долларов).

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