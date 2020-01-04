Экс-министр безопасности Мексики не признал вину в связях с картелем

Бывший министр безопасности Мексики Хенаро Гарсиа Луна предстал перед судом Нью-Йорка, где подтвердил, что ему известны все обвинения, но отказался признать себя виновным, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"После слушания в Восточном суде Нью-Йорка Хенаро Гарсиа Луна, бывший министр общественной безопасности в правительстве Фелипе Кальдерона, не признал себя виновным в получении взяток от картеля Синалоа, новое слушание назначено на 21 января", - говорится в материале издания Milenio.

По информации СМИ, заседание продлилось всего 10 минут - судья зачитала часть обвинений, не озвученных ранее, и спросила обвиняемого, знаком ли он с ними. Гарсиа Луна подтвердил, что ему известна суть обвинений.

По информации следствия, Хенаро Гарсиа сотрудничал с наркомафией с 2001 года, когда он ещё занимал пост руководителя Федерального следственного агентства. Показания на чиновника дал в ходе суда над лидером картеля "Синалоа" Хоакином Гусманом другой член картеля Хесус Самбада, который лично передавал Гарсии наличные в 2005-2006 годах. Экс-министр назвал прозвучавшие в суде обвинения клеветой и диффамацией.

Согласно обвинительному заключению, в обмен на выплату взяток картель "Синалоа" получил гарантии безопасности поставок наркотиков, конфиденциальную информацию об официальных расследованиях и данные о конкурирующих картелях, что способствовало ввозу в США нескольких тонн кокаина и других веществ.

Министерство юстиции заявило, что обвиняемый продолжал предпринимать шаги в Соединенных Штатах, чтобы скрыть связи с наркоторговцами. В частности, Гарсиа в 2018 году подал запрос на натурализацию, "в котором он солгал о своих прошлых преступных действиях от имени картеля "Синалоа".

Если Гарсиа Луна будет признан виновным в получении взяток за незаконный оборот наркотиков, ему грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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