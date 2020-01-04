Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах

4 января 2020 04:22 (UTC+04:00)

Госдепартамент и министерство внутренней безопасности США запретили сотрудникам запускать на служебных устройствах приложение социальной сети TikTok, которой владеет китайская компания ByteDance, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВМС США не смогут получить доступ к внутренней сети ведомства, если у них на телефоне будет установлено приложение TikTok. Как заявил представитель киберкомандования ВМС США Дейв Бенхэм, решение об отказе в доступе к внутренней сети пользователям TikTok было принято в рамках "противодействия существующим и возникающим угрозам".

TikTok пока не прокомментировал запрет госорганов США на использование приложения на служебных устройствах.

Ранее американские сенаторы Чарльз Шумер и Том Коттон направили письмо на имя директора Национальной разведки Джозефа Магуайра с просьбой "провести оценку рисков национальной безопасности", которые представляет набирающее популярность китайское приложение.

Особую озабоченность законодателей вызвали опасения о том, что чувствительная личная информация пользователей может попасть в руки правительства Китая, а также что приложение может манипулировать контентом и прибегать к цензуре. TikTok в ответ заявила, что ее деятельность не подвержена влиянию ни одного правительства мира, в том числе китайского.

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