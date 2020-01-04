В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7

4 января 2020 05:41 (UTC+04:00)

Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.

"Windows 7 создавалась более 10 лет назад, когда киберугрозы были совсем другими. Появление нового вида кибератак или новой технологии – это повод пересмотреть ОС на предмет рисков. Главным принципом при создании Windows 10 стали защита кибербезопасности и необходимость противостоять новым типам угроз. Именно на доработке и актуализации Windows 10 и сосредоточит свои силы Microsoft", - сказали РИА Новости в пресс-службе Microsoft в России.

Там отметили, что отсутствие поддержки ОС может повлечь угрозы кибербезопасности. "Компьютеры на Windows 7 с 14 января 2020 года несут в себе риск стать легкой добычей для хакеров. Именно поэтому разработчик заявляет о необходимости обновления ОС", - подчеркнули в компании.

Также пользователям необходимо обновить устройства, если они не соответствуют современным требованиям. "Несовременные устройства, выпускаемые на Windows 7, разработаны на уже устаревших компонентах, не предусмотренных для запуска современных, более требовательных к ресурсам ОС. То есть установка на морально устаревающие девайсы новой ОС, вероятнее всего, снизит их производительность", - сказали в пресс-службе Microsoft.
Кроме того, отметили в компании, устаревшие устройства не поддерживают основные возможности безопасности Windows 10: биометрические датчики, средства безопасной загрузки, процессоры с поддержкой аппаратной виртуализации и другими аппаратными компонентами, которые "становятся не данью моде, а реальностью сегодняшнего дня". "Платформа многофакторной аутентификации Windows Hello позволяет использовать для доступа лицо владельца, отпечаток пальца или ладони", - отметили в компании.

Ранее там заверяли, что после 14 января работа устаревших устройств на Windows 7 не остановится. Однако для Windows 7 не будет выпускаться ни обновлений, обеспечивающих стабильность и производительность работы операционной системы, ни обновлений безопасности.

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