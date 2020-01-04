Трамп отругал генерала за пропущенный звонок Путина

4 января 2020 06:01 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в 2017 году отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке российского лидера Владимира Путина. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в новой книге Питера Бергена "Трамп и его генералы: цена хаоса".

Берген, ссылаясь на источники, сообщает, что 27 января 2017 года победивший на выборах Трамп обедал с британским премьером Терезой Мэй в Белом доме. Она спросила его, звонил ли ему Путин, на это Трамп отрицательно покачал головой. Тогда Флинн, стоявший рядом с избранным президентом, наклонился к нему и сказал, что российский лидер звонил несколько дней назад.

Расстроенный этим ответом, Трамп начал критиковать Флинна и других сотрудников резиденции.

"Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не подставил (мне трубку – Прим. ред.)? О чем ты думал?", — приводятся в книге слова Трампа.

Флинн попытался оправдаться тем, что в Белый дом в последние дни поступало слишком много звонков, однако Трамп не захотел его слушать. Американский политик назвал Путина "единственным человеком на земле, который может уничтожить США" и поставил под сомнение решение своего персонала отложить их разговор по телефону.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Флинн ушел в отставку после обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что соратник Дональда Трампа обсуждал с дипломатом возможное снятие санкций США против России. Сам советник это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

По данным СМИ, Флинн является также фигурантом расследования о "вмешательстве России в выборы" и "связях Трампа с Россией" — наличие подобных связей опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

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