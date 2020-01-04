Эксперты США зафиксировали всплеск антиамериканских настроений в Twitter

4 января 2020 08:15 (UTC+04:00)

Американские специалисты зафиксировали резкий всплеск антиамериканской активности в аккаунтах сети микроблогов Twitter и Instagram вскоре после нанесения Соединенными Штатами в Ираке авиаударов. Об этом, как передает Trend со ссылокй на ТАСС, сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на данные лаборатории цифровой экспертизы аналитического центра Атлантического совета, базирующегося в Вашингтоне.

По оценке газеты, речь идет о владельцах учетных записей, зарегистрированных в Иране. Они размещают до 3 тыс. твитов каждые 45 минут. Содержание постов носит сугубо антиамериканский характер: угрозы, изображения президента США Дональда Трампа с отрубленной головой, гробы, покрытые американскими флагами.

Сотрудники лаборатории полагают, что всплеск активности - это только начало масштабной кампании в киберпространстве.

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