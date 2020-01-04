В США рухнул сайт призывной службы

4 января 2020 12:56 (UTC+04:00)

В США рухнул сайт призывной службы (Selective Service System), причиной стали спекуляции в интернете о возможности третьей мировой войны, распространяющиеся в интернете, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Из-за распространяющейся дезинформации, наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Несмотря на то, что армия США с 1973 года комплектуется полностью на контрактной основе, в случае мобилизации некоторые категории групп граждан подлежат призыву. Списки призываемых можно проверить на сайте службы.

Ранее в твиттере в число популярных хештегов попал #WWIII ("третья мировая война"). Менее чем за сутки пользователи социальной сети опубликовали более трех миллионов сообщений на эту тематику.

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