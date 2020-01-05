Один человек погиб при крушении небольшого самолета на юге Калифорнии

Небольшой самолет потерпел в субботу катастрофу около шоссе близ американского города Санта-Кларита (штат Калифорния), пилот погиб. Об этом сообщила полиция округа Лос-Анджелес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Самолет объят пламенем. На место крушения прибыли сотрудники органов безопасности Санта-Клариты и пожарной службы округа Лос-Анджелес", - говорится в Twitter окружной полиции. "Небольшой самолет разбился, единственный человек, находившийся на борту, умер", - уточнили позднее там.

По данным Федерального авиационного управления США, разбился самолет TM-1 Thunder Mustang. Он является современной версией американского одноместного истребителя времен Второй мировой войны.

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