СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США

5 января 2020 06:38 (UTC+04:00)

Один из правительственных сайтов США - общественную федеральную базу данных правительственных документов - взломали "иранские хакеры", передает издание BNO News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее издание Axios со ссылкой на источник, близкий к администрации президента США Дональда Трампа, сообщало, что США обеспокоены возможными кибератаками со стороны Ирана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ходе американского авиаудара в Ираке.

Как сообщает BNO News, на главной странице сайта Federal Depository Library Program неизвестные оставили надписи на двух языках - английском и, вероятно, персидском - от якобы "Исламской Республики Иран".

"Мы никогда не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе", - гласит "послание" хакеров. По данным издания, на странице неизвестные также разместили изображение иранского флаг, фотографию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, "истекающего кровью" Трампа, которому некто наносит по лицу удар кулаком, и летящие ракеты.

При этом сейчас сайт Federal Depository Library Program недоступен для пользователей, при попытке зайти на fdlp.gov выдает сообщение о неизвестной ошибке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В КСИР пообещали положить конец присутствию США в регионе
Иран 06:06
Один человек погиб при крушении небольшого самолета на юге Калифорнии
США 03:44
Курц предложил провести в Вене саммит Ирана и США для преодоления разногласий
Европа 02:48
США направят на Ближний Восток десантный корабль и батальон пехотинцев
США 4 января 21:35
Рядом с посольством США в Багдаде упала ракета
Арабские страны 4 января 21:14
Чавушоглу провел телефонный разговор со своим американским коллегой
Турция 4 января 20:45
Лента новостей
У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
Другие страны 06:56
В КСИР пообещали положить конец присутствию США в регионе
Иран 06:06
В Триполи заявили о десятках погибших при ударе по военному училищу
Арабские страны 05:31
Глава британского МИД обсудит с Помпео убийство генерала Сулеймани 9 января
Европа 05:10
Один человек погиб при крушении небольшого самолета на юге Калифорнии
США 03:44
"Барселона" не сумела удержать победу в матче чемпионата Испании против "Эспаньола"
Спорт 03:19
В Турции произошло землетрясение
Турция 03:02
Курц предложил провести в Вене саммит Ирана и США для преодоления разногласий
Европа 02:48
Дуров даст показания по делу против Telegram в Дубае 7-8 января
В мире 02:27