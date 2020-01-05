США направили более 100 человек в помощь пожарным Австралии

5 января 2020 07:16 (UTC+04:00)

США направили более 100 человек для оказания помощи в тушении природных пожаров в Австралии. Об этом сообщил в субботу Национальный межведомственный пожарный центр в американском штате Айдахо, который отвечает за оптимальное распределение ресурсов на местах для эффективной борьбы с крупными возгораниями в Соединенных Штатах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты за последние четыре недели направили со всей страны, включая штат Калифорния, свыше 100 пожарных в Австралию. Есть планы мобилизовать для выполнения этой задачи больше ресурсов в ближайшем будущем. Мы тесно взаимодействуем с нашими австралийскими коллегами и намерены продолжать развивать сотрудничество с ними", - говорится в Twitter центра.

По его данным, американские пожарные уже прибыли в Австралию и включились в борьбу со стихийным бедствием.

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