Трамп пригрозил применить против Ирана новое вооружение за $2 трлн

5 января 2020 11:05 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп пригрозил применить новое вооружение против Ирана в случае, если Тегеран предпримет атаку на американские военные базы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, глава Белого дома сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter.

"США только что потратили $2 трлн на военное оборудование <...> Если Иран атакует американскую базу или любого американца, мы отправим что-то из этого совершенного нового, прекрасного вооружения в их сторону без промедления", - заявил президент.

Ранее Трамп сообщил, что США готовы "очень быстро и очень сильно" нанести удары по 52 иранским объектам в ответ на любое потенциальное нападение со стороны Тегерана.

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