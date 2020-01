"Золотой глобус" за роль в сериале "Самый громкий голос"

Рассел Кроу завоевал американскую кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль в мини-сериале и телефильме".77-я церемония вручения этой награды прошла в воскресенье в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Трансляцию ведет телекомпания NBC, передает Тrend со ссылкой на ТАСС.

Актер получил премию за роль в сериале "Самый громкий голос" (The Loudest Voice). На награду в этой номинации также были номинированы Джаред Харрис за работу в сериале "Чернобыль" (Chernobyl), Сэм Рокуэлл ("Фосси/Вердон", Fosse/Verdon), Саша Барон Коэн ("Шпион", The Spy) и Крис Эбботт ("Уловка-22", Catch-22).

Рами Юссеф завоевал американскую кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль в музыкальном или комедийном сериале".

Актер получил премию за роль в сериале "Рами" (Ramy, 2019-). На награду в этой категории были номинированы также Майкл Дуглас за роль в сериале "Метод Комински" (The Kominsky Method, 2018-2019), Пол Радд за работу в сериале "Жизнь с самим собой" (Living with Yourself, 2019), Бен Платт за роль в сериале "Политик" (The Politician, 2019-) и Билл Хейдер за работу в сериале "Барри" (Barry, 2018-).

Стеллан Скарсгард удостоен американской кинопремии "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале и телефильме".

Актер получил награду за роль в сериале "Чернобыль". На премию в этой категории претендовали также Киран Калкин ("Наследники", Succession), Алан Аркин ("Метод Комински", Kominsky Method), Эндрю Скотт ("Дрянь", Fleabag) и Генри Уинклер ("Барри", Barry).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.