Фильм британского режиссера завоевал "Золотой глобус" за лучшую драму

6 января 2020 08:53 (UTC+04:00)

Историческая драма "1917" британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны удостоена "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма", награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда вручают в воскресенье в Лос-Анджелесе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Конкуренцию победителю составили семейная драма "Брачная история" Ноа Баумбаха, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Джокер" Тодда Филлипса и "Два папы" Фернанду Мейреллиша.

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