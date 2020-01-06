Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями "в случае враждебности" со стороны Багдада

Власти США введут санкции против Ирака, если тот проявит враждебность по отношению к американской стороне. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что покажется нам неприемлемым, мы введем санкции против Ирака, очень значительные санкции", - приводит слова Трампа пресс-пул Белого дома.

Отмечается, что соответствующее заявление глава вашингтонской администрации сделал в ответ на просьбу прокомментировать решение парламента Ирака о выводе иностранных войск из страны. По его словам, если вывод войск будет проходить в не очень дружелюбной обстановке, то Вашингтон введет против иракской стороны "такие санкции, которых они никогда прежде не видели". "По сравнению с этим иранские санкции покажутся чем-то скучным", - добавил американский лидер.

При этом Трамп подчеркнул, что американские войска не покинут территорию Ирака, пока Багдад не заплатит Вашингтону за построенную там авиабазу. "У нас там очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. <...> Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это", - сказал американский лидер.

По мнению американского лидера, США "потратили много денег в Ираке". "Я говорил вам, Ирак был худшим решением, идти на Ближний Восток было худшим решением, когда-либо принятым нашей страной. <...> Но мы пошли, мы там. И мы уходим, уходим из многих районов", - добавил Трамп.

"Что касается Сирии, я ушел, потому что я не собираюсь охранять эту границу. <...> У них есть войска, пусть они охраняют. <...> Мы называем это зоной безопасности, но на самом деле это противоположность зоне безопасности, многие люди были убиты", - продолжил президент США.

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