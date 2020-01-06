Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны

6 января 2020 15:12 (UTC+04:00)

Власти Ирака начали подготовку механизма вывода американских войск. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф.

"Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака", — отметил Халф, чье выступление показал телеканал "Аль-Джазира".

Он указал, что "иракское правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции и не позволит им двигаться куда-либо".

По словам Халфа, Вашингтон не ставил генеральное командование вооруженными силами Ирака в известность о своих операциях.

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